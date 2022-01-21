В МИД РФ не увидели непреодолимых разногласий между Россией и США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Между Москвой и Вашингтоном, по большому счету, нет непреодолимых разногласий, заявили в МИД России.

"Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами", - говорится в опубликованных в пятницу на сайте МИД РФ ответах ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции Сергея Лаврова.

"Теперь же важно отстроить заново атмосферу доверия, вернуться хотя бы к подобию нормальности. Это в наших общих интересах. По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Мы к честному разговору всегда готовы. Но втягиваться в диалог только по нужным США темам, когда наши законные озабоченности демонстративно игнорируются, не собираемся. Американцы должны провести серьезную "работу над ошибками", сделать правильные выводы из своих провальных попыток вмешиваться в наши внутренние дела, скорректировать существенным образом свое поведение", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Пора отказаться от претензий на мировую гегемонию, неприемлемую в нынешних геополитических реалиях. Без этого наладить устойчивое взаимодействие не получится, хотя диалог там, где есть точки соприкосновения интересов, можно и нужно поддерживать", - считают в МИД РФ.

На Смоленской площади также заявили, что отношения Москвы и Вашингтона подошли к критической черте по вине США.

"Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы", - подчеркнули на Смоленской площади.