Олег Гриднев ушел с поста замглавы Минздрава РФ
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев освобожден от должности по собственному желанию, новым замглавы Минздрава назначен руководитель департамента проектной деятельности Минздрава Андрей Плутницкий, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
"Освободить Гриднева Олега Владимировича от должности заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе", - говорится в одном из распоряжений.
Другим документом премьер-министр назначил заместителем главы Минздрава РФ Плутницкого, в настоящий момент занимающего пост руководителя департамента проектной деятельности министерства.