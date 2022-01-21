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Олег Гриднев ушел с поста замглавы Минздрава РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев освобожден от должности по собственному желанию, новым замглавы Минздрава назначен руководитель департамента проектной деятельности Минздрава Андрей Плутницкий, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Освободить Гриднева Олега Владимировича от должности заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе", - говорится в одном из распоряжений.

Другим документом премьер-министр назначил заместителем главы Минздрава РФ Плутницкого, в настоящий момент занимающего пост руководителя департамента проектной деятельности министерства.

Михаил Мишустин Минздрав РФ Олег Гриднев Андрей Плутницкий

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