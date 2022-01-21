В Петербурге суд приостановил работу рынка, основанного в 1711 году

Фактически назначенный судом срок уже истек, поскольку Роспотребнадзор закрыл Сытный рынок в середине декабря

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Петроградский суд запретил на 35 дней работать старейшему рынку Петербурга из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила пресс-служба городских судов. Это ООО "Сытный рынок", который раньше назывался Обжорным и был основан в 1711 году.

Предприятие фактически не работает с 16 декабря. Срок приостановки работы исчисляется с этого дня, по сути он истек.

В декабре проверяющие Роспотребнадзора обнаружили, что на Сытном рынке не принимаются антиковидные меры. В частности, в торговом зале не обеззараживали воздух, сотрудникам негде было обрабатывать руки, в туалетах не было дозаторов с санитайзером. В подвалах со складами и холодильниками были найдены дефекты в отделке, также их не обрабатывали от грызунов.

Компанию привлекли к ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Юристы рынка показали суду документы и фотоматериалы, свидетельствующие о том, что нарушения устранены. Они также обратили внимание суда, что рынок - социально значимый объект и от его закрытия продавцы несут убытки.

Площадь Сытного рынка сейчас превышает 2,5 тысячи кв.метров; в нем больше 500 торговых мест, у него есть филиалы в Зеленогорске и Сестрорецке.