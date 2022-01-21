Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что услышал слова коллеги об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину.

"Но опять же, мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в этом и разница", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что США будут расценивать любой ввод российских войск на Украину, вне зависимости от его масштабов, как вторжение, и реакция на него последует мощная.

Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе после консультаций могут передать России список своих опасений и идей, а затем - обсуждать возможность дальнейших переговоров.

"Я вернусь в Вашингтон сегодня во второй половине дня, чтобы проконсультироваться с президентом Байденом и нашей командой по нацбезопасности, а также членами Конгресса, и затем с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни", - сказал он.

Госсекретарь США заявил, что продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине.

"Ничего не возможно (решать - ИФ) без Украины, ничего не возможно решать по НАТО без НАТО, ничего не возможно по Европе без Европы", - напомнил Блинкен позицию США по переговорам с РФ.

Блинкен отметил, что состоявшиеся в пятницу переговоры позволили сторонам лучше понять позиции друг друга.