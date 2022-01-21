Краснодарский журналист заявил об избиении полицейскими

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - МВД проводит проверку после заявления краснодарского журналиста об избиении полицейскими, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня в ходе мониторинга СМИ в интернете выявлена публикация о том, что сотрудники полиции в поселке Северном в Краснодаре якобы причинили телесные повреждения гражданину при задержании, говорится в сообщении. По данному факту региональный главк МВД назначил проверку.

О том, что он подвергся избиению со стороны сотрудников полиции в Краснодаре, заявил журналист агентства CBS Media Владислав Крамской.

"Около 21:00 по московскому времени 20 января в поселке Северном я ждал автобуса, подъехал автомобиль полиции, оттуда вышли три сотрудника в форме с оружием и попросили предъявить документы. Я, не показывая свое удостоверение, но, не отказываясь сделать это, попросил документы, чтобы убедиться, что это сотрудники полиции. Они отказались", - сказал Крамской журналистам, отметив, что ему были нанесены травмы.

По словам Крамского, он провел ночь в отделе полиции, а в пятницу, когда его выпустили, отправился в Краснодарскую краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где прошел обследование и снял побои.

В свою очередь его адвокат Виктория Вашурина сообщила "Интерфаксу", что Крамской обвиняется по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Судебное заседание назначено на 22 января в Прикубанском районном суде Краснодара.

В краевом союзе журналистов "Интерфаксу" сказали, что следят за ситуацией.

"Мы общались с Владиславом Крамским, узнавали, нужна ли ему какая-то помощь, также сделали запрос в полицию - держим на контроле ", - уточнили в организации.