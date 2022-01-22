Бывший следователь заявил, что генетики доказали подлинность царских останков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ в отставке Владимир Соловьев, расследовавший в 1991-2015 годах обстоятельства убийства царской семьи, полностью поддерживает решение Русской церкви о признании подлинными останков Романовых, считает его бесспорным.

"Я полностью поддерживаю это заявление. Я категорически говорю, что это останки царской семьи", - сказал Соловьев в субботу "Интерфаксу", комментируя заявление РПЦ об отсутствии препятствий для признания подлинности царских останков.

Как сказал экс-следователь, "генетики нам с точностью, уже можно сказать, 100% нам сказали: да, это царская семья, и в этом захоронении присутствуют все семь человек из царской семьи - царь, царица и пятеро детей".

Он напомнил, что в рамках дела "был проделан огромный объем генетических экспертиз". "Они были сделаны еще до 2009 года, а сейчас появились новые материалы, например, вскрытие захоронения Александра III, реализация информации по исследованию окровавленного мундира Александра II - его взорвали 1 марта 1881 года", - заявил Соловьев.

В субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора Николая II.