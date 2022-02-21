Бастрыкин заявил, ДНК-исследования установили принадлежность останков царской семьи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты Следственного комитета (СК) установили с помощью ДНК-исследований практически 100-процентную принадлежность найденных под Екатеринбургом останков членам царской семьи, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Костные фрагменты останков N4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", - сказал Бастрыкин в интервью, размещенном в воскресенье на сайте "Российской газеты".

По его словам, останки сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хранящейся в Эрмитаже.

"И в этом случае тоже установлено, что кровь на рубашке оставлена погибшим человеком, останки которого условно обозначены N4", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что отдельное сравнение проведено по мужской линии Романовых - "в ходе него выделен образец ДНК из биологических тканей - крови, изъятых с предметов одежды Александра II".

"В данном случае эксперты убедились в уникальности этого профиля и сделали вывод о близком кровном родстве между его носителем и профилем из останков, которые мы определили как принадлежащие Николаю II", - сказал председатель СК РФ.

Отвечая на вопрос, были ли члены царской семьи идентифицированы таким же способом, Бастрыкин ответил: "Да, все верно. Были установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а еще четверо принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни с семейной группой, ни между собой". В семейную группу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток.

По словам главы СК, между останками N4 и еще пятью останками эксперты установили наличие родственной связи отец - дети.

"Затем, отталкиваясь от ДНК детей, подтвердилась их родственная связь с женщиной, останки (N7) которой также были в захоронении, она является их матерью. Так, следствие пришло к выводу, что останки, обнаруженные в 1991 и 2007 годах, принадлежат соответственно Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их четырем дочерям и цесаревичу Алексею", - сказал Бастрыкин.

При этом, отметил он, "экспертизы установили вероятность родства между ними на 99 процентов и еще несколько цифр 9 после запятой".

22 января этого года глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора Николая II.

"На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков", но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви", - сказал митрополит.

Он напомнил, что на заседании Синода в июне прошлого года был заслушан доклад представителя Следственного комитета, который убедительно рассказал архиереям обо всех проведенных экспертизах. "Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений в том, что останки подлинные. Но решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви, а высшим руководством является Архиерейский Собор", - сказал митрополит Иларион.

Он объяснил, почему в данном случае важно именно соборное решение вопроса: "Если мы признаём "екатеринбургские останки" останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение".

По словам митрополита, в случае признания останков Архиерейский Собор решит и вопрос о том, как именно они будут храниться: будут ли они выставлены для поклонения верующих или будут положены под спуд (под плиту - ИФ).

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи. В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по данным следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Эксперты утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.