Володин заявил о готовности к диалогу с Медведчуком и другими депутатами Рады

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за выстраивание диалога с Верховной радой Украины и прежде всего с депутатами группы дружбы и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Ждем Виктора Владимировича с коллегами - депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения", - написал Володин в субботу в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что сегодня Медведчук высказался о необходимости диалога между Думой и Радой. По мнению Володина, "это единственно правильный путь".

"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", - отметил спикер Госдумы.