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Инспекторы РФ проверят военную деятельность на 16 тыс. кв. км территории Латвии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы из России в период с 22 по 25 ноября проверят военную деятельность в одном из районов Латвии, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных метров", - сказал Рыжков.

По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию "о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности".

Инспекция будет проведена в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Россия Латвия Минобороны РФ

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