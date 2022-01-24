КС РФ приравнял аутсорсинг к сокращению, если работник не готов к переезду

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ потребовал приравнять сотрудников, чьи функции отдали на аутсорсинг и которые не готовы уехать в другую местность, к уволенным по сокращению штата, соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в понедельник.

Суд проверял конституционность статьи 74 и пункта 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса в связи с жалобой жителя Мурманской области Андрея Пешкова.

Пешков с 2015 года работал в федеральном казенном учреждении "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (ФКУ "ЦОКР") рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Оленегорске.

Спустя пять лет ФКУ передало функции, которые ранее выполнял Пешков, подрядной организации. В связи с этим Пешкова уведомили об изменении условий трудового договора в части места работы. Ему предложили вакансии в Архангельской области и Карелии, но он с этим не согласился и был уволен в связи с отказом от продолжения работы при изменении условий трудового договора. Затем Пешков безуспешно пытался оспорить основание своего увольнения в судах.

КС подчеркнул, что изменять условия труда работника, согласованные сторонами трудового договора, возможно лишь по обоюдному согласию. Переводить же на работу в другую местность, в том числе в другое обособленное структурное подразделение, позволено только с письменного согласия работника. Иное влекло бы за собой ущемление его права на свободное распоряжение своими способностями к труду, а также не давало бы ему надлежащей защиты.

Конституционный суд признает, что в последние годы работы и услуги все чаще передают на аутсорсинг: так у работодателя пропадает потребность в штатных сотрудниках, что формально нельзя приравнять к обычному изменению организационных или технологических условий труда. Если другой работы у работодателя нет, а от перевода в другую местность работник отказался, трудовые отношения с ним прекращают.

Однако, указал КС, в этом случае в основе увольнения лежит не волеизъявление работника, отказавшегося от продолжения работы в новых условиях, а объективная невозможность предоставить ему работу по той функции, которая закреплена за ним трудовым договором.

"Фактически же этот работник оказывается в одинаковом положении с работником, должность которого подлежит сокращению, поскольку и для того, и для другого в равной мере утрачивается возможность продолжения работы по причинам, не связанным с их личным волеизъявлением и виновным поведением", - говорится в постановлении.

В связи с этим, в силу конституционного принципа равенства, таких работников можно уволить только по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ – в связи с сокращением численности или штата работников организации.

КС РФ признал оспариваемые нормы в их взаимосвязи соответствующими Основному закону, так как они не предполагают перевода работника без его согласия в другую местность и не допускают его увольнения из-за отказа от такого перевода. В то же время дело заявителя подлежит пересмотру.