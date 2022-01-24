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Мурашко оценил масштабы вакцинации от COVID-19 в 70% взрослого населения РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Охват взрослого населения России вакцинацией против коронавируса уже достиг 70%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"РФ поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 в середине 2022 года, а именно достижение охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр", - сказал Мурашко в понедельник на заседании исполкома ВОЗ. Он уточнил, что речь идет о показателях вакцинации взрослого населения России.

Министр отметил, что Россия готова оказать другим странам помощь в достижении данной цели, в том числе, поставками продукции для вакцинации.

В минувшую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос с 63,7% до 64,4%. На тот момент россиянам было сделано 81,9 млн уколов первым компонентом вакцины, полный цикл вакцинации прошли 78,059 млн человек.

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