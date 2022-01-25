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Скончался журналист и писатель Владимир Губарев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Журналист, писатель и драматург Владимир Губарев умер в возрасте 83 лет, сообщает Союз журналистов России.

"Умер наш коллега, известный журналист, писатель и драматург Владимир Степанович Губарев. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Губарева", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

Губарев родился 26 августа 1938 года в семье военачальника. Окончил в 1960 году Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева. В 1962 году вышла первая книга "Дорогами Вселенной". С 1966 года работал в соавторстве с фантастами Валерием Аграновским, Дмитрием Биленкиным, Ярославом Головановым, Виктором Комаровым и художником Павлом Буниным под коллективным псевдонимом Павел Багряк.

В газетах "Комсомольская правда" и "Правда" занимался темами науки и освоения космоса, освещал проблемы геологии, природопользования. Вместе с директором Геологического института Кольского филиала АН СССР Игорем Бельковым в 1981 году сопровождал канадских геологов в Апатитах и Хибинах. 12 августа 1981 года в "Правде" об этой экспедиции вышла статья Губарева "Камни Кейв", впоследствии опубликованная в сборнике "Восхождение к подвигу".

26 апреля 1986 года первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии – уже через несколько часов после серии взрывов. Под впечатлением от увиденного написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех, особенно в Японии. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.

В 1988 году большой общественный резонанс имела статья "Сады Ватикана", где впервые в советской партийной периодике сочувственно освещалась история римско-католической церкви. В 1991 году Губарев ушел из "Правды" в знак протеста против передачи прав на ее издание семье греческих предпринимателей Янникосов.

Автор шести пьес, множества научно-популярных работ по проблематике освоения космоса, научного прогресса. В серии "Судьба науки и ученых России" вышло 14 книг автора.

На канале "Культура" Губарев вел цикл передач "Реальная фантастика". Был членом редакционного совета журнала "Наука и жизнь".

В 2018 году был удостоен почетного звания "Легенда российской журналистики".

Владимир Губарев

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