На западе России началась проверка боеготовности военных танковой армии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) проводит занятия по проверке боевой готовности, сообщили в ЗВО во вторник.

"Всего в проверке боевой готовности задействовано более 1 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Тренировки проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. Хотя в пресс-службе ЗВО сообщили, что занятия по проверке боевой готовности в Первой танковой армии носят плановый характер.

Руководит проверкой командующий Первой танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Войска Первой танковой армии ЗВО дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада в Шуе.