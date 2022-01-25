Срок карантина в РФ для контактировавших с больными COVID сокращен до 7 дней

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с двух до одной недели для контактировавших с больными COVID-19 вступило в силу.

Документ был зарегистрирован в министерстве юстиции и вступил в законную силу, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, в пресс-службе Роспотребнадзора, пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19.

Двухнедельный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утвержден постановлением главы Роспотребнадзора в мае 2020 года.