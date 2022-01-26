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Возбуждены дела о продаже частному лицу земель в нацпарке "Бикин"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Приморье расследуются уголовные дела о продаже частному лицу участков земли в национальном парке "Бикин", сообщил прокурор Приморского края Сергей Столяров на расширенном заседании коллегии регионального надзорноо ведомства.

Он напомнил, что прокуратура уже добилась, чтобы сделки были признаны недействительными и земля вернулась в собственность нацпарка.

Дела, по его словам, расследуются в отношении чиновников муниципального образования и сотрудников Росреестра. Представители Росреестра проходят по делу о халатности (ст. 293 УК), а чиновники муниципалитета - по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), уточнили "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.

Прокуроры ранее выяснили, что в 2020 году администрация Пожарского района Приморья заключила договоры о продаже частному лицу двух участков входящих в парк земель площадью 30 тысяч квадратных метров. Законы не разрешают изымать земли нацпарков из федеральной собственности. В сентябре 2021 года суд в Приморье по требованию прокуратуры признал недействительными эти сделки.

Национальный парк "Бикин" - крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Он был создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья - ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приморье Бикин Прокуратура Приморья Сергей Столяров

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