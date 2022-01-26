В Хакасии приостановили массовые культурные и спортивные мероприятия

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новые антиковидные ограничения вводятся в Хакасии на фоне напряженной эпидемиологической обстановки, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Накануне глава республики Валентин Коновалов сообщил об изменениях в постановление №102, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. В частности, с 26 января в нашем регионе временно приостановлено проведение спортивных и культурных мероприятий с привлечением зрителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, все запланированные спектакли и концерты будут перенесены на более поздние даты. Дополнительная информация будет размещена на сайтах учреждений культуры. Можно будет вернуть билеты в кассы или посетить мероприятия после снятия ограничений.

Предприятия общепита и сферы развлечений, в том числе кинотеатры, смогут работать с 6:00 до 23:00. Наполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50%, вход разрешен только по QR-кодам, несовершеннолетним - с родителями, имеющими соответствующий сертификат, сообщается в пресс-релизе.