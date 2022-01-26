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Работу развлекательных заведений приостановили в Туве до апреля из-за "омикрона"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ, которым ввел дополнительные ограничения в связи с распространением заражений "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщается в среду на сайте правительства республики.

"До 1 апреля приостанавливается работа развлекательных и досуговых заведений, вводится запрет на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

На этот же срок закрывают кинотеатры, театры, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, центры и дома культуры, в том числе филармонию, дома народного творчества. Прекращается деятельность организаций дополнительного образования для детей и взрослых, занятия творческих коллективов, работа библиотек, музеев, других организаций, оказывающих подобные услуги.

Такие же ограничения распространяются на посещение церквей, храмов и молитвенных домов, культовых объектов. Приостановлена работа бассейнов, саун, массажных и СПА-салонов, салонов красоты, маникюра и педикюра, парикмахерских, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, спортзалов, тренажерных и фитнес-залов, фитнес-центров, игровых зон, говорится в сообщении.

Прервать деятельность обязаны автошколы, учреждения отдыха и досуга, включая базы и дома отдыха, пансионаты.

До апреля не будут работать многофункциональные центры.

Предприятиям общепита разрешено работать с 6:00 до 23:00. Заполняемость зала в организациях, где после вакцинации сотрудников достигнут коллективный иммунитет, может составлять до 75% мест. В противном случае заполняемость не должна превышать половины посадочных мест. На вынос могут работать все точки общепита, в том числе круглосуточно.

Органам госвласти и местного самоуправления до апреля запрещено организовывать конкурсы на замещение вакантных должностей, квалификационных экзаменов, проводить выставки и ярмарки в закрытых помещениях, за исключением уличных ярмарок с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Отмечается, что в республике зарегистрирован резкий рост заболеваемости - с 20 до 103 случаев в день за неделю. В прошедшие сутки выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 14 случаев заболевания штаммом "омикрон", в 11 из них новый вариант вируса имел местное происхождение.

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Тува Коронавирус

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