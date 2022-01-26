Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:12Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 358 218 594+3 258 914

Тела шести граждан Таджикистана найдены в машине под Волгоградом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа гастарбайтеров из Центральной Азии погибла в Волгоградской области, надышавшись газом в автомобиле, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Шесть граждан Таджикистана при невыясненных обстоятельствах провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка без должной вентиляции и доступа к кислороду. На утро они были обнаружены без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, добавил он.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Волгоградская область Таджикистан

Новости

Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

В России снова будут продавать Opel Astra

Олег Навальный объявлен в розыск

Олег Навальный объявлен в розыск

Минздрав объяснил, когда вызывать скорую или врача при COVID-19

Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation

Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation
Пандемия коронавируса

COVID-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам

Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });