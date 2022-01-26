Тела шести граждан Таджикистана найдены в машине под Волгоградом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа гастарбайтеров из Центральной Азии погибла в Волгоградской области, надышавшись газом в автомобиле, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Шесть граждан Таджикистана при невыясненных обстоятельствах провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка без должной вентиляции и доступа к кислороду. На утро они были обнаружены без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, добавил он.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.