На главбуха тюменской школы искусств завели дело о хищении миллиона под видом зарплаты

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Материалы прокурорской проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела о хищении свыше 1 млн рублей в одной из детских школ искусств в Тюменской области, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе проверки было установлено, что в 2018-2019 годах главбух школы искусств в селе Упорово под видом зарплаты незаконно перечислила на свой банковский счет более 1,1 млн рублей.

Женщина уволена из учреждения, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество); санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.