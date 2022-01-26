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Российские корабли и авиация провели в Черном море учения по ПВО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота провели учения по противовоздушной обороне в Черном море, сообщили в пресс-службе флота.

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"Экипажи фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Ингушетия", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" в составе тактических групп выполнили задачи по противовоздушной обороне (ПВО) в ходе двустороннего учения с экипажами самолетов истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщили в пресс-службе.

"Корабельные расчеты ПВО обнаружили и взяли цели на сопровождение, затем после определения воздушных объектов как "противник" условно уничтожили самолеты до их захода на боевой курс", - отмечается в сообщении.

Всего в учениях Черноморского флота задействовано более 20 кораблей "в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей".

Среди них, помимо упомянутых выше, также малые противолодочные корабли "Суздалец" и "Ейск", и морские тральщики "Иван Голубец", "Иван Антонов" и "Валентин Пикуль".

Ранее сообщалось, что, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, информировало военное ведомство РФ.

По его данным, "всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".

Черноморский флот

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