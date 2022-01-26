МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В МВД России предложили предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в подразделениях ведомства, но и в многофункциональных центрах.

Соответствующий проект постановления правительства размещен в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проектом постановления предполагается возможность регистрации машины не только в подразделениях ведомства и специализированных организациях, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Согласно проекту, в МВД также уточнили сроки, в течение которых заявитель обязан обратиться в подразделение для регистрации автомобиля.

Так, владелец автомобиля или его представитель будет обязан подать заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы в десятидневный срок: со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования; со дня временного ввоза машины на территорию РФ на срок более одного года; со дня приобретения прав владельца транспортного средства и при возникновении иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.