Постпред РФ при ЕС призвал не преувеличивать масштаб возможных санкций против России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает излишним преувеличивать масштаб возможных санкций в отношении России, напомнил об эффекте бумеранга.

"Я бы не преувеличивал, тем более заранее, мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать не входит в наши привычки и наше амплуа. Так что не будем гадать. По-моему, наиболее здравомыслящая часть западного общественного мнения и политической элиты, они убедились, что санкции это, во-первых, не особенно действует, не достигают цели, и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Если речь идет об экономических санкциях, то естественно эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным, но и в более общем плане ведь, вводя какие-то ограничительные меры, надо все-таки думать, как и когда из них выходить", - подчеркнул Чижов.

"Все стараются пугать нас, но больше получается пугать друг друга тем, что будет, если Россия вторгнется на Украину. Никто кстати не говорит, что будет, если Россия не вторгнется в Украину, какая-то позитивная альтернатива. И более того, никто не говорит: ну вот если Россия "нас послушается и не вторгнется", то что России от этого будет", - сказал высокопоставленный российский дипломат.