ФРГ обвинила в шпионаже россиянина, работавшего в баварском университете

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии обвинила российского гражданина в шпионаже, сообщило ведомство в четверг.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

"Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как говорится в сообщении, представители СВР интересовались, в частности, этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.

Сообщается, что с ноября 2019 года начались регулярные встречи обвиняемого с офицером российской разведки. Согласно заданию, Ильнур Н. на встречах сообщал информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса. В общей сложности за свои услуги он получил 2,5 тыс. евро, считает следствие.