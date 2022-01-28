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Кремль не подтвердил задержание в ФРГ обвиняемого в шпионаже россиянина

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией, подтверждающей задержание в Германии некоего россиянина, который якобы занимался шпионажем в пользу РФ и собирал информацию о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан".

"Нам ничего неизвестно о каких-то задержанных людях в Германии. Мы не располагаем вообще информацией на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне генпрокуратура Германии обвинила в шпионаже российского гражданина, работавшего в баварском университете.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии. "Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем", - сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры.

Как говорится в сообщении, представители российской разведки интересовались, в частности, этапами разработки космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства и исследовательскими разработками россиянина.

Дмитрий Песков Германия

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