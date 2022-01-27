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Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса в Курагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, предварительно, пострадавших нет. Определяется точное количество пассажиров, билеты на маршрут приобрели 23 человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла в четверг на 60-м км автодороги "Курагино-Черемшанка". Рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Курагино-Черемшанка", на подъезде к селу Тюхтята по ходу движения съехал на обочину и опрокинулся на бок.

Красноярский край

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