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Губернатор Вологодской области Кувшинников заразился коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Вологодской области Олег Кувшинников заразился коронавирусом и лечится амбулаторно, сообщил первый заместитель губернатора Антон Кольцов в четверг на заседании регионального оперштаба.

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"Непривычно находиться дома в столь ранее время. У меня подтвердился диагноз "коронавирус". Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", - написал сам Кувшинников в соцсетях.

По его словам, он заразился коронавирусом буквально за неделю до планируемой ревакцинации. Последнюю прививку от коронавируса Кувшинников сделал 3 августа 2021 года и собирался ревакцинироваться 3 февраля.

Вологодская область коронавирус Олег Кувшинников

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