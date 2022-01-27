Губернатор Вологодской области Кувшинников заразился коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Вологодской области Олег Кувшинников заразился коронавирусом и лечится амбулаторно, сообщил первый заместитель губернатора Антон Кольцов в четверг на заседании регионального оперштаба.

"Непривычно находиться дома в столь ранее время. У меня подтвердился диагноз "коронавирус". Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", - написал сам Кувшинников в соцсетях.

По его словам, он заразился коронавирусом буквально за неделю до планируемой ревакцинации. Последнюю прививку от коронавируса Кувшинников сделал 3 августа 2021 года и собирался ревакцинироваться 3 февраля.