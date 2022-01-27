Сотрудников реабилитационого центра в Башкирии будут судить за похищение людей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Верховный суд Башкирии направлено уголовное дело в отношении 11 человек, обвиняемых в похищении людей и незаконном лишении свободы под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в четверг.

Следствие установило, что в 2014 году один из обвиняемых зарегистрировал в Стерлитамакском районе реабилитационный центр "Мост" для лечения людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией и игроманией. По данным следствия, для принудительного содержания пациентов и получения прибыли от их родственников он организовал преступную группу, в которую вошли десять человек.

"В период с апреля 2019 по август 2020 года соучастники принудительно, в том числе под видом сотрудников правоохранительных органов, обманом доставили 17 потерпевших в реабилитационный центр, лишив их свободы. К гражданам систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем лишения сна и пищи, унижения личности", - говорится в сообщении.

Пациентам запрещалось встречаться и созваниваться с родственниками, а также самовольно покидать здание.

Отмечается, что незаконную деятельность "центра" пресекли в ноябре 2020 года, похищенные люди были освобождены.

Фигурантам дела зависимости от роли и степени участия вменяется п. "а" ч. 3 ст. 126(похищение человека организованной группой из корыстных побуждений), ич. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой).

Ранее сообщалось, что стоимость так называемой реабилитации в "центре" составляла от 25 до 35 тыс. рублей в месяц. На окнах арендованного дома, в котором находился реабилитационный центр, были металлические решетки, двор огорожен высоким забором, калитка и двери запирались на замки.

За нарушение установленных правил постояльцев запирали в отдельной комнате или привязывали к кровати. Медицинские процедуры в центре не проводились, так как персонал не обладал знаниями в области лечения алкогольной и наркотической зависимостей.