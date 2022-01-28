Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на региональный противолавинный центр.

"В период с 29 по 31 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителей просят следить за местонахождением своих детей.