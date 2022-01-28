В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 14 046 человек, что на 9,7% больше по сравнению с днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Увеличение госпитализации произошло в 60 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 98 040 случаев. Это на 9 224 случая больше, чем сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 673 человека.

В Москве за сутки выявили 23 994 случая заражения COVID-19 (против 26 586 заболевших днем ранее). Были госпитализированы 1 383 человека (накануне - 1 459 случаев госпитализации).

Выздоровели в РФ за сутки 29 506 человек, в столице - 5 323 пациентов.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 19 регионов больше.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 502 657 случаев коронавирусной инфекции, 329 443 умерших и 10 159 197 выписанных.