В Кремле сочли нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мировой опыт демонстрирует, что на фоне "омикрон"-штамма коронавируса избыточные санитарные ограничения вводить нецелесообразно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Цифры (заболевших в РФ) пока меньше, чем в странах Западной Европы и в США. Поэтому не исключено, что они еще будут увеличиваться", - сказал Песков.

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла. Каждый штамм имеет свои характеристики, и он вынуждает гибко ориентироваться, придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны. Что у нас и происходит", - сказал Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли методика расчета реального количества больных коронавирусом на основе выявленных пациентов.

По данным оперштаба на пятницу, в РФ за сутки госпитализировано 14 046 человек, что на 9,7% больше по сравнению с днем ранее. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 98 040 случаев.