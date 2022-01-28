Экс-глава ярославского отделения "Яблока" осужден за покушение на мошенничество

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего руководителя регионального отделения партии "Яблоко" Владимира Зубкова.

"Суд вынес наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он обвинялся в покушении на мошенничество", - сказали "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Ранее сообщалось, что Зубков обвинялся в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159) и в двух эпизодах фальсификации доказательств по гражданскому делу (часть 1 статьи 303).

По данным следствия, в 2015 году в ходе судебного разбирательства по гражданскому делу о взыскании с бывшего подзащитного 2,5 млн рублей за оказание юридических услуг Зубков представил в обоснование исковых требований несколько подложных документов.

В сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима, также ему запретили на 2,5 года заниматься деятельностью в сфере юриспруденции.

Зубков своей вины не признал. Его адвокат обжаловал приговор, территориальная подсудность была изменена по ходатайству обвиняемого.

В конце июня 2020 года Костромской областной суд удовлетворил жалобу на приговор Заволжского райсуда Ярославля в отношении Зубкова. Дело было направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд.

Ранее Зубков являлся депутатом муниципалитета Ярославля.