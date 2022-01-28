Лжеврачи обкрадывали пенсионеров под видом рекламы средств от потери памяти

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Благовещенске арестованы две женщины по подозрению в кражах из квартир пенсионеров, сообщили в ГУ МВД Амурской области. По версии следствия, подозреваемые обходили квартиры, выдавая себя за врачей.

Если подозреваемые оказывались в квартире, где находились только пожилые люди, они представлялись медработниками и просили определенные документы.

"В ходе беседы одна из гражданок рассказывала историю, о том, что ее мать страдает частичной потерей памяти и постоянно забывает, куда прячет свои накопления. Под таким предлогом они узнавали, где хранятся денежные средства у владельцев жилья. Пока одна соучастница отвлекала разговорами будущих потерпевших, вторая совершала кражи", - говорится в пресс-релизе.

Жалобы на кражи стали поступать в полицию в конце января. Установлена причастность подозреваемых к семи кражах, пострадавшим - от 80 до 90 лет. Общую сумму ущерба следствие оценило в более чем 550 тыс. рублей. Часть денег уже вернули потерпевшим.

Арестованы уроженки Ставропольского края и Волгоградской области, 1974 и 1982 годов рождения. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.