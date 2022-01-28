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Мэра Снежинска обвинили в халатности из-за вырубки леса под яхт-клуб

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Главе администрации Снежинска (Закрытое административно-территориальное образование, ЗАТО, Челябинской области) Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение в халатности из-за незаконной вырубки леса. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР в пятницу.

По версии следствия, в 2020 году чиновник незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку деревьев, отнесенных к категории защитные леса, для строительства яхт-клуба.

"Незаконной вырубкой причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей. Главе Снежинска предъявлено обвинение по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Снежинск

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