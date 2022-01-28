Мэрия Ульяновска назвала ложными сообщения об эвакуации из жилых домов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Распространяемая среди населения информация о якобы запланированных тренировочных эвакуациях в Ульяновске не соответствует действительности, сообщает мэрия города в пятницу.

"Уполномоченными на проведение подобных мероприятий ведомствами и службами такая информация не распространялась. Это может быть новый вид мошенничества, поэтому все данные по ситуации были переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данным властей, объявления появляются на подъездах многоквартирных домов, а также рассылаются в популярных мессенджерах.

Авторы текста ссылаются на изменения федерального законодательства и пишут, что "за отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции". Также указывается дата "пробной эвакуации дома".

В свою очередь руководитель муниципального предприятия "Управление гражданской защиты Ульяновска" Андрей Тамбовский написал на своей странице в соцсети, что, судя по тексту объявления, "запланированные" мероприятия по эвакуации "рассчитаны на отсутствие хозяев дома минимум на несколько дней".

Для получения достоверной информации о проведении мероприятий гражданской обороны, в которых запланировано участие жителей города, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу Ульяновска, подчеркнул Тамбовский.