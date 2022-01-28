Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Мэрия Ульяновска назвала ложными сообщения об эвакуации из жилых домов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Распространяемая среди населения информация о якобы запланированных тренировочных эвакуациях в Ульяновске не соответствует действительности, сообщает мэрия города в пятницу.

"Уполномоченными на проведение подобных мероприятий ведомствами и службами такая информация не распространялась. Это может быть новый вид мошенничества, поэтому все данные по ситуации были переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данным властей, объявления появляются на подъездах многоквартирных домов, а также рассылаются в популярных мессенджерах.

Авторы текста ссылаются на изменения федерального законодательства и пишут, что "за отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции". Также указывается дата "пробной эвакуации дома".

В свою очередь руководитель муниципального предприятия "Управление гражданской защиты Ульяновска" Андрей Тамбовский написал на своей странице в соцсети, что, судя по тексту объявления, "запланированные" мероприятия по эвакуации "рассчитаны на отсутствие хозяев дома минимум на несколько дней".

Для получения достоверной информации о проведении мероприятий гражданской обороны, в которых запланировано участие жителей города, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу Ульяновска, подчеркнул Тамбовский.

Ульяновск

Новости

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года
Пандемия коронавируса

В Кремле сочли нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

В Кремле сочли нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было

Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19

Лавров увидел рациональные зерна в ответах США по гарантиям безопасности

Лавров увидел рациональные зерна в ответах США по гарантиям безопасности

"Ъ" сообщил о планах объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда соцстрахования

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });