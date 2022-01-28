В Петербурге проведут перепись кабанов и лосей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет по природопользованию и Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга организуют учет численность видов диких животных и птиц и уточнит видовой состав на территории города, сообщила пресс-служба комитета.

Биологи оценят численность белок, лисиц, кабанов и лосей, а также косуль, куниц, зайцев, волков, глухарей и других видов в городе.

Учет продлится до 10 марта, специалисты пройдут 36-ю маршрутами общей протяженностью почти 300 км. Двигаться необходимо после снегопадов, чтобы фиксировать только свежие следы, оставленные в последние сутки. В целом расчет численности зверей и птиц завершат к 15 мая, определив их соотношение по районам города, годам, сезонам, типам угодий.

По словам чиновников, учет помогает обеспечить безопасное сосуществование горожан и животных, спрогнозировать и снизить вероятность появления диких зверей в городских парках и на магистралях, что иногда предотвращает аварии.