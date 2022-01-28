Стратегия развития Сибири будет включать 8 индустриальных кластеров

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стратегия развития Сибири будет включать восемь индустриальных кластеров, среди них – лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и углеводороды. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совместном совещании по вопросам ускоренного развития Сибири.

"В Стратегию развития Сибири предлагаем включить 8 индустриальных кластеров. Это "Лес, лесохимия и лесопереработка", "Переработка алюминия", "Цветные и редкоземельные металлы", "Драгоценные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь". Вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году, привлечь более 9 трлн рублей", - сказала вице-премьер, курирующий СФО.

Запуск крупнейших кластеров – по добыче полезных ископаемых, переработке алюминия, лесопереработке, туризму и сельскому хозяйству позволит к 2030 году привлечь 4,81 трлн инвестиций и создать 271,4 тыс. рабочих мест.

Предполагается использовать действующие механизмы стимулирования инвестиционной активности: преференциальные режимы (ОЭЗ и ТОСЭР), инфраструктурные бюджетные кредиты, а также проекты, которые получают инфраструктурную поддержку за счет высвобожденных у регионов средств после реструктуризации бюджетных кредитов. Реализация этих проектов позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, создать 186,6 тыс. рабочих мест.