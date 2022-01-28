Суд подтвердил приговор по делу о "перекрытии дорог" на акции в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тверской суд оставил в силе приговор активисту Глебу Марьясову, который получил 10 месяцев в колонии за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению пешеходов в день несогласованной акции в поддержку Навального 23 января 2021 года.

"Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Захватов. Он пообещал обжаловать приговор в кассационном суде и ЕСПЧ.

Уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ч. 1 ст. 267 УК) следствие ГУ МВД Москвы возбудило в январе 2021 года. Поводом стало перекрытие дорог участниками акции.

По версии следствия, 23 января на Пушкинской площади "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлёкшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы".

В конце октября 2021 года мировой суд в столице признал Марьясова виновным по этому делу и назначил ему десять месяцев колонии общего режима. Марьясов - первый и пока единственный фигурант по этому делу, вины он не признает.

Акция 23 января прошла в Москве и многих других городах в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого 17 января задержали и арестовали по прибытии в Россию из Германии.