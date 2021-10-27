Перекрывавший дорогу на акции 23 января получил 10 месяцев колонии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Судебный участок №370 Тверского района Москвы назначил наказание в виде 10 месяцев колонии активисту Глебу Марьясову за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению пешеходов в ходе несогласованной акции 23 января.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

25 января Столичное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ч. 1 ст. 267 УК РФ) после перекрытия дорог участниками несанкционированной акции 23 января в Москве.

В настоящий момент Марьясов первый и единственный фигурант по этому делу. Вину он не признал.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до года лишения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве.