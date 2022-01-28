Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Брянская область ужесточила антиковидные меры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Брянской области в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и распространением штамма "омикрон" ввели дополнительные ограничительные меры, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.

По предложению главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой в области устанавливается запрет на посещения детьми и подростками музеев, выставок, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, спортивных и досуговых мероприятии.

В РоссииВ России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19Читать подробнее

Под запрет попали и массовые мероприятия для взрослых с участием более 30 человек.

Посещение стоматолога станет возможным строго по предварительной записи. При этом на входе у пациентов будут проверять температуру и проводить экспресс-тестирование на антиген вируса SARS-Cov-2.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Людям в возрасте старше 65 лет, не сделавшим прививку и не болевшим COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы региона и правительства области, всего в Брянской области выявлено 101 242 случая COVID-19. В ковидных госпиталях лечение проходят 918 человек, из них 76 - в реанимации, 50 - на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 3 489 пациентов, в том числе 492 ребенка.

Брянская область коронавирус

Новости по теме

Новости

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Три человека пострадали в результате ЧП с военным вертолетом под Ульяновском

Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал

Под Ульяновском разбился вертолет силового ведомства

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });