Брянская область ужесточила антиковидные меры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Брянской области в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и распространением штамма "омикрон" ввели дополнительные ограничительные меры, сообщила пресс-служба губернатора и регионального правительства.

По предложению главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой в области устанавливается запрет на посещения детьми и подростками музеев, выставок, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, спортивных и досуговых мероприятии.

Под запрет попали и массовые мероприятия для взрослых с участием более 30 человек.

Посещение стоматолога станет возможным строго по предварительной записи. При этом на входе у пациентов будут проверять температуру и проводить экспресс-тестирование на антиген вируса SARS-Cov-2.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Людям в возрасте старше 65 лет, не сделавшим прививку и не болевшим COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы региона и правительства области, всего в Брянской области выявлено 101 242 случая COVID-19. В ковидных госпиталях лечение проходят 918 человек, из них 76 - в реанимации, 50 - на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 3 489 пациентов, в том числе 492 ребенка.