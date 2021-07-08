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Оппозиционер Гудков перебрался с Украины в Болгарию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в июне покинул Россию в связи с уголовным преследованием и отправился в Киев, сообщил, что прибыл в Болгарию.

"Приехал в Болгарию", - написал Гудков в своем фейсбуке в четверг.

Он сообщил "Интерфаксу", что не планирует просить политическое убежище в этой стране.

Гудков покинул Россию в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда 6 июня текущего года. Он сообщил "Интерфаксу", что после Киева планирует отправиться в столицу Болгарии Варну, где проживают его родители.

В чем Гудкова обвиняют в России

Гудков был задержан 1 июня в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Перед задержанием в рамках уголовного дела было проведено более пяти обысков, в том числе у оппозиционера на даче и в квартире в Москве.

Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова - Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков и Ермилова отрицают все подозрения следствия. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Спустя 48 часов после задержания Гудков был отпущен из ИВС.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков, Гудков остался в качестве подозреваемого по уголовному делу, его отпустили под обязательство о явке.

Также Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства полиции об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Ермиловой. Согласно решению суда, она была отпущена без меры пресечения.

Дмитрий Гудков Болгария

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