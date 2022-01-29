Режим ЧС ввели на участке автотрассы в Сочи, перекрытой оползнем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Оползень в поселке Зубова Щель (Лазаревского района Сочи) привел к перекрытию участка трассы А-147 "Джубга - граница с республикой Абхазией", здесь вводится режим локальной чрезвычайной ситуации.

"На днях в районе Зубовой Щели на 125 километре А-147 произошел новый, достаточно серьезный оползень. Это не основной ход дороги, а технический проезд. Решили в целях безопасности перекрыть его и временно изменить схему дорожного движения. Здесь будет введён режим ЧС", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте в субботу.

После инженерно-геологических изысканий проектировщики приступят к разработке инженерных решений, добавил мэр.

"Ремонтные работы по основным объектам планируется завершить до старта активного летнего сезона, когда автомобильный поток в город значительно увеличивается", - уточнил Копайгородский.

Он также написал, что специалисты проводят диагностику всех оползневых участков дорог.

"Все территории, где из-за сильных дождей наблюдается движение земли, нам известны. Только на муниципальных автодорогах более двухсот потенциальных оползневых участков. На рабочем совещании с дорожными службами, ГИБДД установили, что необходимы проектно-изыскательские работы на каждом объекте. Возможно, потребуется ремонт или строительство подпорных стен", - подчеркнул мэр.

По его словам, в настоящее время на федеральной трассе А-147 есть несколько точек, где ведутся работы.

"Действует реверс на 160 километре на выезде из Дагомыса. Специалисты Упрдор "Черноморье" устраняют последствия оползня на 168 километре в районе Мамайского перевала и на 139 километре в микрорайоне Головинка", - отметил мэр Сочи.