Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Режим ЧС ввели на участке автотрассы в Сочи, перекрытой оползнем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Оползень в поселке Зубова Щель (Лазаревского района Сочи) привел к перекрытию участка трассы А-147 "Джубга - граница с республикой Абхазией", здесь вводится режим локальной чрезвычайной ситуации.

"На днях в районе Зубовой Щели на 125 километре А-147 произошел новый, достаточно серьезный оползень. Это не основной ход дороги, а технический проезд. Решили в целях безопасности перекрыть его и временно изменить схему дорожного движения. Здесь будет введён режим ЧС", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте в субботу.

После инженерно-геологических изысканий проектировщики приступят к разработке инженерных решений, добавил мэр.

"Ремонтные работы по основным объектам планируется завершить до старта активного летнего сезона, когда автомобильный поток в город значительно увеличивается", - уточнил Копайгородский.

Он также написал, что специалисты проводят диагностику всех оползневых участков дорог.

"Все территории, где из-за сильных дождей наблюдается движение земли, нам известны. Только на муниципальных автодорогах более двухсот потенциальных оползневых участков. На рабочем совещании с дорожными службами, ГИБДД установили, что необходимы проектно-изыскательские работы на каждом объекте. Возможно, потребуется ремонт или строительство подпорных стен", - подчеркнул мэр.

По его словам, в настоящее время на федеральной трассе А-147 есть несколько точек, где ведутся работы.

"Действует реверс на 160 километре на выезде из Дагомыса. Специалисты Упрдор "Черноморье" устраняют последствия оползня на 168 километре в районе Мамайского перевала и на 139 километре в микрорайоне Головинка", - отметил мэр Сочи.

Сочи Алексей Копайгородский

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });