РПЦ предложила законодательно закрепить в РФ возраст "сексуального согласия"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступили за установление в России так называемого возраста "сексуального согласия". Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Законодательно определить возраст согласия было бы полезно. По крайней мере, для того, чтобы можно было отделять те случаи сексуального контакта, которые имеют добровольный характер с обеих сторон, и те, в которых было применено насилие. Дело в том, что грань между такими случаями очень часто бывает достаточно тонкой, и не всегда юристам и не всегда суду удается в этом в полной мере разобраться", - отметил митрополит Иларион.

В то же время он отметил, что Церковь не случайно считает сексуальный контакт допустимым только в рамках брачного союза, потому что те сексуальные контакты, которые происходят вне этих рамок или до заключения брака, чреваты многими опасностями. "В том числе тем, что человек, который гораздо старше по возрасту, будет приставать к человеку, который гораздо моложе. Здесь возможны всякие варианты - учитель с ученицей, тренер с юной спортсменкой и так далее. И для того, чтобы предотвратить случаи насилия, такая законодательная норма была бы вполне нелишней", - пояснил митрополит.

Возраст согласия на сексуальную активность в Европе варьируется от 14 до 18 лет. Законы могут также предусматривать конкретные действия сексуального характера, которые разрешены в том или ином возрасте.