Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

В Ульяновске сгорели несколько домов, есть пострадавшие

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате крупного пожара в двухэтажных домах в Ульяновске, сообщила пресс-служба городской администрации в субботу.

В ночь на 29 января, в районе 02:40 - 02:50 по местному времени загорелись два двухэтажных жилых дома, по адресам улица Автозаводская, 67 и 71. Пострадали пять человек, двое госпитализированы.

Из горящих домов спасатели эвакуировали 20 человек, включая троих детей. "Две семьи размещены в гостинице. Пострадавшим будет оказана материальная помощь", - отметила пресс-служба.

В ликвидации пожара были задействованы 114 человек, в их распоряжении было 40 единиц техники.

Позже пресс-служба прокуратуры Ульяновской области сообщила о возгорании трех домов (N 67, 71 и 77) по улице Автозаводской.

"В результате пожара, вызванного, по предварительной информации, поджогом, в данных двухэтажных жилых зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество. Несколько человек обратились за помощью к работникам скорой медицинской помощи вследствие отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По факту пожара прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку. Будет изучено исполнение должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Расследование находится на контроле руководства областной прокуратуры.

Ульяновская область

Новости

В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });