В Ульяновске сгорели несколько домов, есть пострадавшие

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате крупного пожара в двухэтажных домах в Ульяновске, сообщила пресс-служба городской администрации в субботу.

В ночь на 29 января, в районе 02:40 - 02:50 по местному времени загорелись два двухэтажных жилых дома, по адресам улица Автозаводская, 67 и 71. Пострадали пять человек, двое госпитализированы.

Из горящих домов спасатели эвакуировали 20 человек, включая троих детей. "Две семьи размещены в гостинице. Пострадавшим будет оказана материальная помощь", - отметила пресс-служба.

В ликвидации пожара были задействованы 114 человек, в их распоряжении было 40 единиц техники.

Позже пресс-служба прокуратуры Ульяновской области сообщила о возгорании трех домов (N 67, 71 и 77) по улице Автозаводской.

"В результате пожара, вызванного, по предварительной информации, поджогом, в данных двухэтажных жилых зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество. Несколько человек обратились за помощью к работникам скорой медицинской помощи вследствие отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По факту пожара прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку. Будет изучено исполнение должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Расследование находится на контроле руководства областной прокуратуры.