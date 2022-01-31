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Более 30 человек эвакуировали из загоревшегося хостела в Приморье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар в трехэтажном хостеле произошел рано утром в приморском Большом Камне - из здания эвакуировались более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 06.17, через семь минут пожарные прибыли на место происшествия.

"На момент прибытия первых подразделений 2 и 3 этажи были охвачены пламенем. В результате пожара огнем поврежден 2 и 3 этаж, а также частично крыша здания на общей площади 40 кв. м", - говорится в сообщении МЧС.

Во время пожара никто не пострадал. Специалисты выясняют причины возгорания и устанавливают причиненный ущерб. Огонь тушили 4 пожарных машины и 14 человек личного состава.

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