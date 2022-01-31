Застрявших похитителей металла поймали в сугробе у места кражи под Калугой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина попытались похитить металлические трубы с садового участка в Калужской области, но не смогли уехать с места преступления, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, похитители пытались вывезти 140 кг металла с одного из садовых участков. Их машину заметил бдительный житель садового товарищества и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили воров застрявшими в сугробе.

"Их транспортное средство застряло в снегу, а все попытки вытолкать машину из снежного плена оказались безуспешными", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трубы вернули хозяйке. На воров завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).