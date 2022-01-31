Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
на 30.01В России 11 737 007+121 228В мире 374 686 907+2 133 507

Липецкая область приостанавливает диспансеризацию из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой приняли решение с 1 февраля приостановить диспансеризацию населения, сообщила пресс-служба областной администрации.

В РоссииВ России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19Читать подробнее

Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

При этом, как отмечает пресс-служба, медучреждения продолжат в полном объеме проводить предварительные и периодические профосмотры.

Власти рассчитывают, что приостановление диспансеризации позволит освободить медицинский персонал для работы с ковидными больными. Для региона это актуально, так как в связи с резким ростом числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз.

Липецкая область коронавирус

Новости по теме

Новости

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Пандемия коронавируса

Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пандемия коронавируса

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Благовещенска

Что произошло за день: воскресенье, 30 января

Пандемия коронавируса

Ревакцинация "Спутником Лайт" даст три месяца защиты против "омикрона"

Ревакцинация "Спутником Лайт" даст три месяца защиты против "омикрона"
Пандемия коронавируса

Власти РФ заявили об отсутствии планов перевода школ на "удаленку" из-за COVID-19

Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет

Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });