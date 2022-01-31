Липецкая область приостанавливает диспансеризацию из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой приняли решение с 1 февраля приостановить диспансеризацию населения, сообщила пресс-служба областной администрации.

Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

При этом, как отмечает пресс-служба, медучреждения продолжат в полном объеме проводить предварительные и периодические профосмотры.

Власти рассчитывают, что приостановление диспансеризации позволит освободить медицинский персонал для работы с ковидными больными. Для региона это актуально, так как в связи с резким ростом числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз.