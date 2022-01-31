Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - При заходе на посадку в Сочи в прилетевший из Красноярска Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" ударила молния.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила в понедельник, что инцидент произошел в воскресенье утром. После посадки самолет осмотрели, было обнаружено, что повреждена плоскость левого стабилизатора.

"Самолет B-737-800, рейс NWS657 Красноярск (Емельяново) - Сочи (Адлер). Эксплуатант ООО "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздухе экипаж самолета не заметил попадания молнии.

"Воздушное судно отстранено от полета. Пассажиры были отправлены на резервном самолете", - сказано в сообщении.

Сочи

Новости

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

Пандемия коронавируса

В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Пандемия коронавируса

Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пандемия коронавируса

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });