Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - При заходе на посадку в Сочи в прилетевший из Красноярска Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" ударила молния.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила в понедельник, что инцидент произошел в воскресенье утром. После посадки самолет осмотрели, было обнаружено, что повреждена плоскость левого стабилизатора.

"Самолет B-737-800, рейс NWS657 Красноярск (Емельяново) - Сочи (Адлер). Эксплуатант ООО "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздухе экипаж самолета не заметил попадания молнии.

"Воздушное судно отстранено от полета. Пассажиры были отправлены на резервном самолете", - сказано в сообщении.