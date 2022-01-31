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Скончался один из осужденных по делу о пожаре в торговом комплексе в Казани

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора компании-арендатора торгового комплекса "Адмирал" в Казани Гюльгусейн Наджафов скончался в колонии, где отбывал срок по делу о пожаре, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Наджафов скончался, предположительно, из-за проблем со здоровьем. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Заместитель директора компании-арендатора ТК "Адмирал" в мае 2019 года был осужден Кировским районным судом Казани к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал в одной из колоний Татарстана.

Пожар в торговом комплексе "Адмирал" произошел 11 марта 2015 года. Тогда 19 человек погибли, еще 61 - пострадал.

Казань

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