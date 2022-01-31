Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Путину доложили о планах создать во ФСИН службу пробации в 2023 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко доложил президенту Владимиру Путину о завершении работы над законопроектом о системе пробации в России, которая предполагает социальную адаптацию осужденных. Создание соответствующей службы во ФСИН планируется к середине 2023 года.

По словам главы Минюста, ведомство завершает согласование законопроекта, и скоро документ будет внесен в правительство, а затем и в Госдуму.

Министр добавил, что готовиться к созданию службы пробации нужно начинать уже сейчас и, в частности, ввести во ФСИН должность замдиректора по пробации. Путин поддержал это предложение.

Чуйченко сообщил президенту, что каждый год из мест лишения свободы выходит около 100 тысяч человек, которые не подготовлены к жизни на свободе, "то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи". Эти обстоятельства повышают риск повторного преступления, добавил министр. Сейчас, по его словам, в колонии возвращаются примерно 44% освободившихся.

Служба пробации займется решением этих проблем на системной основе и еще в колониях будет готовить осужденных к освобождению, "заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией", сказал Чуйченко.

Пробация - существующая в некоторых странах форма условного осуждения, при котором вместо лишения свободы осужденный направляется на определенный срок под надзор специальных органов.

В мае 2021 года правительство обнародовало концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, цель которой - снизить количество заключенных в колониях и сократить рецидивную преступность. Авторы концепции считают необходимым создать систему по адаптации, ресоциализации и всесторонней помощи обвиняемым, осужденным и отбывшим срок.

Концепция предусматривает закрепление института пробации на законодательном уровне до 2024 года, передачу таких полномочий уголовно-исполнительным инспекциям, которые будут помогать освободившимся с работой, жильем, оказывать психологическую и правовую помощь. На втором этапе, до 2030 года, освободившимся будет оказываться содействие в занятости и бытовом устройстве.

Минюст Константин Чуйченко ФСИН Служба пробации Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });