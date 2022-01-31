Путину доложили о планах создать во ФСИН службу пробации в 2023 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко доложил президенту Владимиру Путину о завершении работы над законопроектом о системе пробации в России, которая предполагает социальную адаптацию осужденных. Создание соответствующей службы во ФСИН планируется к середине 2023 года.

По словам главы Минюста, ведомство завершает согласование законопроекта, и скоро документ будет внесен в правительство, а затем и в Госдуму.

Министр добавил, что готовиться к созданию службы пробации нужно начинать уже сейчас и, в частности, ввести во ФСИН должность замдиректора по пробации. Путин поддержал это предложение.

Чуйченко сообщил президенту, что каждый год из мест лишения свободы выходит около 100 тысяч человек, которые не подготовлены к жизни на свободе, "то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи". Эти обстоятельства повышают риск повторного преступления, добавил министр. Сейчас, по его словам, в колонии возвращаются примерно 44% освободившихся.

Служба пробации займется решением этих проблем на системной основе и еще в колониях будет готовить осужденных к освобождению, "заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией", сказал Чуйченко.

Пробация - существующая в некоторых странах форма условного осуждения, при котором вместо лишения свободы осужденный направляется на определенный срок под надзор специальных органов.

В мае 2021 года правительство обнародовало концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, цель которой - снизить количество заключенных в колониях и сократить рецидивную преступность. Авторы концепции считают необходимым создать систему по адаптации, ресоциализации и всесторонней помощи обвиняемым, осужденным и отбывшим срок.

Концепция предусматривает закрепление института пробации на законодательном уровне до 2024 года, передачу таких полномочий уголовно-исполнительным инспекциям, которые будут помогать освободившимся с работой, жильем, оказывать психологическую и правовую помощь. На втором этапе, до 2030 года, освободившимся будет оказываться содействие в занятости и бытовом устройстве.