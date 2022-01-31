ЕР не поддержит идею снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Озвученная заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым идея о снижении нештрафуемого порога скорости не будет подержана партией парламентского большинства, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит", - цитируют журналистам Турчака в пресс-службе партии в понедельник.

Он отметил, что "мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет".

"Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - заявил Турчак.

Он отметил, что "после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности".

"Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - сказал Турчак.

Летом прошлого года депутат Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект об установке штрафа в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенных пунктах.

В Госдуме это предложение не поддержали. "Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В настоящий момент в России действует нештрафуемый лимит превышения разрешенной скорости в 20 км/ч.