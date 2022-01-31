Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

ЕР не поддержит идею снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Озвученная заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым идея о снижении нештрафуемого порога скорости не будет подержана партией парламентского большинства, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит", - цитируют журналистам Турчака в пресс-службе партии в понедельник.

Он отметил, что "мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет".

"Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - заявил Турчак.

Он отметил, что "после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности".

"Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - сказал Турчак.

Летом прошлого года депутат Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект об установке штрафа в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенных пунктах.

В Госдуме это предложение не поддержали. "Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В настоящий момент в России действует нештрафуемый лимит превышения разрешенной скорости в 20 км/ч.

Андрей Турчак Единая Россия Максим Ликсутов Москва

Новости по теме

Новости

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });